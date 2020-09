24 Ore di Le Mans - Successo per la Toyota in LMP1

Leggi su quattroruote

(Di domenica 20 settembre 2020) Anche l'ottantottesima edizione della 24 Ore di Lenon ha deluso le aspettative. Laha vinto la gara con l'equipaggio #8 formato da Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley. Un problema tecnico ha fatto sfumare la doppietta per il team Gazoo Racing, con la TS050 #7 di Kobayashi, Lopez e Conway che ha chiuso in terza posizione, alle spalle della Rebellion R13 guidata da Senna, Nato e Menezes. In LMP2 vittoria per la United Autosports, mentre tra le Gran Turismo s'impongono le Aston Martin.Dominio. Nessuna novità in, dove la TS050 dellaè risultata la vettura dominante per l'intero arco della gara. In casa Rebellion hanno provato l'impossibile per battere gli avversari, ma il gap prestazionale tra i due prototipi è davvero abissale. ...