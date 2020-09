24 ore di Le Mans gara | tris di Toyota | ma che fatica!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 settembre 2020) Lace l’ha fatta: dopo aver segnato la pole, la casa giapponese si porta a casa anche la vittoria dialla 24 ore di Le. E’ il terzo successo consecutivo per il costruttore, in un’edizione davvero particolare. Non solo per la data insolita, a fine settembre anziché a metà giugno, ma per come si è svolta la corsa. Sia la vettura numero 7 che la numero 8 hanno avuto nella notte guai tecnici, che hanno richiesto una lunga sosta ai box. Alla fine è trionfo per Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, che al volante della TS050 Hybrid numero 8 precedono di 5 giri la prima Rebellion, e di sei la TS050 numero 7, di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez. Il secondo posto della Rebellion, guidata da Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes, ha un ...