Zingaretti va nelle Marche. E lascia a Renzi la rogna Giani. Il segretario del Pd fiducioso nel risultato del Gran Ducato ha scelto di chiudere in una regione ancora contendibile (Di sabato 19 settembre 2020) "Un leggero cambiamento di vento". Dal Nazareno ammettono che tra i motivi che hanno spinto il segretario a scegliere le Marche per chiudere la campagna elettorale ci siano anche quelli legati a pronostici non così tanto funesti per la regione in cui la sfida per la presidenza si gioca tra il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi e quello del centrodestra Francesco Acquaroli. Pare che nel Pd siano girati sondaggi in cui le Marche appaiono "contendibili". Da qui la scelta di Nicola Zingaretti di lanciare l'ultimo appello contro le destre da Macerata. In Toscana il segretario dem è stato il giorno prima, del resto. E in Toscana, peraltro, dove si disputa la madre di tutte le battaglie, ha deciso di ...

