Zaia riapre gli stadi, ordinanza e regole per i tifosi (Di sabato 19 settembre 2020) Luca Zaia riapre stadi e Palasport in Veneto insieme a Emilia Romagna e Piemonte. Il pubblico potrà tornare a seguire eventi sportivi pur mantenendo mascherine e distanze di sicurezza. Il Ministro Boccia in un'intervista e con un intervento aveva invitato le Regioni alla cautela. Prese di posizioni e fai da te portano ad un futuro vertice con il Ministro della salute Speranza, e il Ministro dello Sport Spadafora. L'ordinanza di Luca Zaia, ecco come riapre gli stadi Secondo disposizioni di Luca Zaia, gli spettatori potranno seguire le proprie squadre o eventi preferiti: fino ad una massimo di 1000 persone negli impianti all'apertofino ad un massimo di 700 persone negli spazi chiusi.

