Will Hunting - Genio ribelle | la panchina di Robin Williams oggi è celebrata dai fan

Dopo la morte di Robin Williams la panchina del parco del Boston Public Garden è diventata un luogo dove i fan si recano per rendere omaggio all'attore. Dopo la tragica morte di Robin Williams, avvenuta nel 2014, la panchina del parco del Boston Public Garden, dove lui e Matt Damon hanno girato la celebre "scena del parco" presente in Will Hunting - Genio ribelle, è diventata un luogo commemorativo dove i fan si recano per rendere omaggio a uno degli attori più amati della storia del cinema. I fan lasciano fiori, citazioni e oggetti vari di fronte e intorno alla panchina; è stata perfino stilata una petizione per erigere un'enorme statua in memoria di ...

