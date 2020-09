Viaggio in Italia. Marche, oltre il colle di Leopardi (Di sabato 19 settembre 2020) I Monti Sibillini e la campagna marchigiana. Avrebbe mai immaginato Giacomo Leopardi di avere tanti fan? Il nostro itinerario marchigiano parte proprio da Recanati, dalla dimora natale del poeta e dalla sua stanza riaperta dopo 200 anni e già diventata un’attrazione. «Ove abitai fanciullo è il nuovo, inedito percorso, che permette di entrare nell’intimità Leopardiana» racconta la contessa Olimpia Leopardi. oltre alla celebre biblioteca, si visitano ora il salone, detto la galleria, il giardino e l’ala predisposta per i figli maschi dal capostipite Monaldo. È da qui che il poeta vedeva le “vaghe stelle dell’orsa” e anelava altri orizzonti. Leggi anche › Weekend ... Leggi su iodonna (Di sabato 19 settembre 2020) I Monti Sibillini e la campagna marchigiana. Avrebbe mai immaginato Giacomodi avere tanti fan? Il nostro itinerario marchigiano parte proprio da Recanati, dalla dimora natale del poeta e dalla sua stanza riaperta dopo 200 anni e già diventata un’attrazione. «Ove abitai fanciullo è il nuovo, inedito percorso, che permette di entrare nell’intimitàana» racconta la contessa Olimpiaalla celebre biblioteca, si visitano ora il salone, detto la galleria, il giardino e l’ala predisposta per i figli maschi dal capostipite Monaldo. È da qui che il poeta vedeva le “vaghe stelle dell’orsa” e anelava altri orizzonti. Leggi anche › Weekend ...

carlolaudisa : Il viaggio di #Suarez a Perugia e’ la prova che lui vuole l’Italia è la #Juve e’ sempre nei suoi pensieri. E’ la grande storia dell’estate - _MiBACT : Turismo, #MiBACT: al via la campagna Viaggio nei Colori d’Italia. Scopri i #1c0d1c1d3llab3ll3zza in un’immersione c… - gingerotto : RT @JacopoVeneziani: Nella sua lunga carriera, Rembrandt non fece mai alcun viaggio in Italia. In quegli anni del Seicento, però, la poten… - TravellerItalia : Le più belle strade del vino d’Italia: viaggio in 8 regioni - susanna769 : RT @JacopoVeneziani: Nella sua lunga carriera, Rembrandt non fece mai alcun viaggio in Italia. In quegli anni del Seicento, però, la poten… -