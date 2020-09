Usa, sparatoria a Rochester durante una festa: morti due giovani (Di sabato 19 settembre 2020) Almeno due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue durante una festa in giardino con più di 100 persone poco dopo la mezzanotte di venerdì. Due ragazzi di 18 e 22 anni (ma l’età non è stata confermata) sono deceduti. Al momento non sono stati effettuati arresti. Non è ancora chiaro il motivo per il quale la persona avrebbe iniziato a sparare. La polizia, che ha transennato l’area dove è avvenuta la sparatoria, ha confermato che ci sono vittime, mentre i familiari delle persone coinvolte ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) Almeno due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in unaavvenuta a, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenueunain giardino con più di 100 persone poco dopo la mezzanotte di venerdì. Due ragazzi di 18 e 22 anni (ma l’età non è stata confermata) sono deceduti. Al momento non sono stati effettuati arresti. Non è ancora chiaro il motivo per il quale la persona avrebbe iniziato a sparare. La polizia, che ha transennato l’area dove è avvenuta la, ha confermato che ci sono vittime, mentre i familiari delle persone coinvolte ...

Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita. Trump ritwitta il video: 'Animali da colpire' #ANSA - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Usa, Rochester: sparatoria durante un party illegale. Morti due ragazzi, almeno 16 feriti [aggiornamento delle 10:41] https… - MondoMercati : Usa: sparatoria in una festa, 2 morti e 14 feriti - MircoScatizzi : RT @repubblica: Usa, Rochester: sparatoria durante un party illegale. Morti due ragazzi, almeno 16 feriti [aggiornamento delle 10:35] https… - Italia_Notizie : Usa, sparatoria a Rochester nello stato di New York: almeno due morti, 16 le persone colpite -