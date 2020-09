Tu Si Que Vales 2020: Letizia Marino/Chiara Bosco (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 19 settembre 2020, abbiamo visto anche Letizia Marino, maestra di 27 anni che ha cantato “Tre parole” dedicandola ai suoi alunni. In realtà, Letizia è Chiara Bosco, attrice horror che già l’anno scorso aveva partecipato insieme ad altre colleghe, per alcuni scherzi orchestrati a Sabrina Ferilli. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Letizia ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 19 settembre, abbiamo visto anche, maestra di 27 anni che ha cantato “Tre parole” dedicandola ai suoi alunni. In realtà,, attrice horror che già l’anno scorso aveva partecipato insieme ad altre colleghe, per alcuni scherzi orchestrati a Sabrina Ferilli. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di...

hair49gc : @Tony969696 Non capisco come si fa a vedere un programma del cazzo come tu su que vales - ciccina0906 : RT @tuitter02: Per il pubblico potevano tenerlo in studio a distanza o come fanno a tu si que vales con i plexiglass o a distanza con le ma… - Colellaaantoni1 : Non sto vedendo :'TU SI QUE VALES' ma leggo che c'è già TRASH ???? #tusiquevales - emanbj : Ah che goduria! Divano, copertina, 'Tu sì que vales', il #Toro che perde, l'autunno alle porte... Sa così maledetta… - hugme_gg_mb : Stasera salto per tutti i canali della TV a guardare: -Chiamami col tuo nome per la terza volta -L'era glaciale per… -