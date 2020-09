Torino, immigrato picchia un 46enne e “sfida” la polizia: «Sono un campione di arti marziali» (Di sabato 19 settembre 2020) Ancora violenza a Torino, nel quartiere Barriera Milano. La polizia ha arrestato un immigrato moldavo di 25 anni che aveva aggredito un vicino. La sua prima vittima era stato un uomo che aveva “osato” chiedere a un giovane di non lanciare bottiglie di vetro rotte in giardino. A reagire non era stato il giovane ma il suo amico, e cioè l’immigrato moldavo, che ha deciso di picchiare il 46enne. A sorpresa l’ha attaccato colpendolo con una serie di pugni in testa. I residenti della zona hanno iniziato a urlare dai balconi e finalmente l’aggressore si è fermato. Torino, l’arrivo della polizia e l’aggressione agli agenti I passanti, nel frattempo, avevano avvisato i poliziotti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Ancora violenza a, nel quere Barriera Milano. Laha arrestato unmoldavo di 25 anni che aveva aggredito un vicino. La sua prima vittima era stato un uomo che aveva “osato” chiedere a un giovane di non lanciare bottiglie di vetro rotte in giardino. A reagire non era stato il giovane ma il suo amico, e cioè l’moldavo, che ha deciso dire il. A sorpresa l’ha attaccato colpendolo con una serie di pugni in testa. I residenti della zona hanno iniziato a urlare dai balconi e finalmente l’aggressore si è fermato., l’arrivo dellae l’aggressione agli agenti I passanti, nel frattempo, avevano avvisato i poliziotti ...

