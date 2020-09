Simone Icardi firma un biennale con la Casertana: “Travolto dall’entusiasmo di questo club” (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Simone Icardi. Il centrocampista classe 1996 è stato prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella. Per lui un accordo biennale con il club rossoblu. La Casertana FC ringrazia la società ligure nella persona del direttore sportivo Matteo Superbi per la disponibilità e la collaborazione mostrata nell’ambito di tale operazione. Icardi dalla scorso gennaio ha militato nelle fila della Robur Siena dopo la prima parte di stagione con l’Entella. Per lui una carriera partita con la Lupa Castelli nel 2014, prima in D e poi in C. Nel 2016/17 il passaggio al Catanzaro con cui ha collezionato 29 presenze e 3 reti. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – LaFC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore. Il centrocampista classe 1996 è stato prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella. Per lui un accordocon il club rossoblu. LaFC ringrazia la società ligure nella persona del direttore sportivo Matteo Superbi per la disponibilità e la collaborazione mostrata nell’ambito di tale operazione.dalla scorso gennaio ha militato nelle fila della Robur Siena dopo la prima parte di stagione con l’Entella. Per lui una carriera partita con la Lupa Castelli nel 2014, prima in D e poi in C. Nel 2016/17 il passaggio al Catanzaro con cui ha collezionato 29 presenze e 3 reti. ...

AppiaPolis : New post (CASERTANA, CAMPAGNA ACQUISTI. SIMONE ICARDI FIRMA PER DUE ANNI: “TRAVOLTO DALL'ENTUSIASMO DI QUESTO CLUB”… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Casertana, dall'Entella ecco Simone Icardi - CasertanaFC : ?? ???????????? ???????????? ?????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ?????????????????? ???? '???????????????? ????????'???????????????????? ???? ???????????? ????????' ?? IL COMUNICATO ST… - LBuconi : Movimenti in #SerieC: #Icardi (Simone) alla #Casertana, #Reginaldo al #Catania, #Bortolussi al #Cesena, #Lecco su #Iocolano. #calciomercato - TeleradioNews : Casertana, Simone Icardi nuovo nome per il centrocampo rossoblu Dopo la sconfitta in amichevole contro la Viterbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Icardi CASERTANA, CAMPAGNA ACQUISTI. SIMONE ICARDI FIRMA PER DUE ANNI: “TRAVOLTO DALL’ENTUSIASMO DI QUESTO CLUB” Appia Polis Milik alla Roma, Dzeko alla Juve: ecco cosa manca

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...