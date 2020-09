San Gennaro, il cardinale Sepe: Troviamo insieme la via per uscire dalla crisi più forti (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia da coronavirus “apre per Napoli un capitolo tutto nuovo e di prospettiva. Oggi tocca a noi trovare insieme la via per uscire da questa crisi più forti e a testa alta, così come a testa alta abbiamo affrontato la prima parte di questa emergenza, testimoniando spirito di sacrificio, senso di responsabilità, compostezza e anche generosità”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, nell’omelia pronunciata in occasione della cerimonia per la festività di San Gennaro nel Duomo. “Questo – ha aggiunto – deve essere il nostro primo impegno come cristiani e come cittadini messi di fronte a una prova tanto drammatica quanto inattesa. Del resto, troppi focolai sono ancora ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia da coronavirus “apre per Napoli un capitolo tutto nuovo e di prospettiva. Oggi tocca a noi trovarela via perda questapiùe a testa alta, così come a testa alta abbiamo affrontato la prima parte di questa emergenza, testimoniando spirito di sacrificio, senso di responsabilità, compostezza e anche generosità”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli,Crescenzio, nell’omelia pronunciata in occasione della cerimonia per la festività di Sannel Duomo. “Questo – ha aggiunto – deve essere il nostro primo impegno come cristiani e come cittadini messi di fronte a una prova tanto drammatica quanto inattesa. Del resto, troppi focolai sono ancora ...

