Regionali Campania | il futuro bussa ma la porta è chiusa a doppia mandata

(Di sabato 19 settembre 2020) Alla vigilia del voto, la faccenda si potrebbe riassumere così: ‘, siccome immobile’. Sono almeno tre lustri che la politica nel Mezzogiorno ha abdicato alla sua funzione. Chesarà quella dei prossimi 5 anni? E come sarà ilprossimo con il Recovery fund? Quali sono i progetti? Sanità, istruzione, tutela del territorio, formazione, innovazione, lavoro, inclusione, diritti, cultura: chi sarà votato a governare i processi di cambiamento sarà all’altezza della sfida? Dando un’occhiata a destra e a manca c’è poco da essere ottimisti. Sul ‘palcoscenico’ sono saliti sempre gli stessi personaggi, alcuni dei quali in cerca di nuovi autori. Per lo più, stesse facce, solo un po’ più invecchiate. Liturgie sempre ...