Parma, Liverani: “Squadra in costruzione. Vorrei avere i dubbi di Gattuso” (Di sabato 19 settembre 2020) Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli valida per la prima giornata di Serie A. Il neo tecnico ducale ha presentato la partita contro i partenopei ai media presenti in sala stampa.Parma-Napoli: parla Liveranicaption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio Liverani (getty images)/captionFabio Liverani analizza l'avvicinamento al match: "E' una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli valida per la prima giornata di Serie A. Il neo tecnico ducale ha presentato la partita contro i partenopei ai media presenti in sala stampa.-Napoli: parlacaption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio(getty images)/captionFabioanalizza l'avvicinamento al match: "E' una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. ...

