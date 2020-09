Navalny e la Lega: le false verità del politicamente corretto (Di sabato 19 settembre 2020) Da tempo assisto a comportamenti imbarazzanti da parte di colleghi scrittori, intellettuali, giornalisti (ora pure cantanti e influencer), sul tema oggi di moda: il politically… Leggi il resto L'articolo Navalny e la Lega: le false verità del politicamente corretto proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 settembre 2020) Da tempo assisto a comportamenti imbarazzanti da parte di colleghi scrittori, intellettuali, giornalisti (ora pure cantanti e influencer), sul tema oggi di moda: il politically… Leggi il resto L'articoloe la: leverità delproviene da Nicola Porro.

LiaQuartapelle : Il @Europarl_IT approva sanzioni a Lukashenko e alla Russia per Navalny. Tra gli 82 astenuti e 84 contrari ci son… - Piu_Europa : Voto contrario #Lega e astensione #M5S e #FdI su condanna avvelenamento #Navalny è una vergogna per l’Italia, per s… - Agenzia_Ansa : Caso Navalny, la Lega ha votato no alla risoluzione adottata oggi dal Parlamento europeo che condanna fermamente l'… - ilcontepedro : RT @nomfup: La Lega - e la Ceccardi - si astiene in @Europarl_IT sulla richiesta di sanzioni al regime di #Lukashenko e vota CONTRO su ina… - larcisiciliano : ?Il parlamento europeo, in seduta plenaria, vota una risoluzione in favore di un'inchiesta indipendente sull'avvele… -