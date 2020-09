Napoli, manca l’accordo con Milik: Dzeko, Roma e Juventus col fiato sospeso (Di sabato 19 settembre 2020) Si complica a sorpresa la trattativa per il passaggio di Arek Milik alla Roma e il conseguente trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. Alla base del rallentamento, che non dovrebbe precludere però nulla per la buona riuscita dell’affare, c’è il mancato accordo tra il centravanti polacco e il Napoli per quanto riguarda stipendi arretrati e altri dettagli contrattuali che al momento non hanno trovato concordi club e giocatore. Alla base del contenzioso balla circa un milione di euro, come riportato da Gianluca Di Marzio, e dunque nelle prossime ore ne sapremo di più. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Si complica a sorpresa la trattativa per il passaggio di Arekallae il conseguente trasferimento di Edinalla. Alla base del rallentamento, che non dovrebbe precludere però nulla per la buona riuscita dell’affare, c’è ilto accordo tra il centravanti polacco e ilper quanto riguarda stipendi arretrati e altri dettagli contrattuali che al momento non hanno trovato concordi club e giocatore. Alla base del contenzioso balla circa un milione di euro, come riportato da Gianluca Di Marzio, e dunque nelle prossime ore ne sapremo di più.

