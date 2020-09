Nadal-Schwartzman in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Rafael Nadal ha sconfitto nettamente Dusan Lajovic, garantendosi un posto nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Lo spagnolo dovrà affrontare Diego Schwartzman, a sua volta superiore a Hubert Hurkacz in tre parziali, avversario caratterizzato da un tennis dinamico e insidioso sul rosso. L’incontro andrà in scena oggi, sabato 19 settembre, come quarto match sul Centrale a partire dalle ore 12.30 (dopo Mertens-Pliskova), dunque sfida accattivante della sessione serale. La diretta televisiva verrà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e diretta testuale su Sportface.it. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Rafaelha sconfitto nettamente Dusan Lajovic, garantendosi un posto nei quarti di finale degliBNL d’Italia. Lo spagnolo dovrà affrontare Diego, a sua volta superiore a Hubert Hurkacz in tre parziali, avversario caratterizzato da un tennis dinamico e insidioso sul rosso. L’incontro andrà in scena, sabato 19 settembre, come quarto match sul Centrale a partire dalle ore 12.30 (dopo Mertens-Pliskova), dunque sfida accattivante della sessione serale. Latelevisiva verrà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente etestuale su Sportface.it.

Sportflash24 : #Tennis #AtpRoma #IBI2020 #Internazionali d'Italia: qualificati ai 1/4 di finale #Djokovic, #Nadal, #Berrettini,… - DanieleRaponi : #Schwartzman ???? #Shapovalov ???? #Ruud ???? #Djokovic ???? #Nadal ???? qualificati ai quarti #ATPRoma eliminati #Hurkacz ????… - silvanasifco : Niente da dire, #Nadal inarrestabile! Vola ai quarti di finale dove troverà #Schwartzman #IBI20 #VamosRafa @InteBNLdItalia - sportface2016 : #Nadal-#Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2020 - LorenzoAndreol4 : #Nadal prosegue la sua marcia agli @InteBNLdItalia battendo #Lajovic 61 63. Per un posto in semifinale affronterà l… -