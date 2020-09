Meteo weekend | le previsioni di sabato 19 e domenica 20 settembre

(Di sabato 19 settembre 2020) Estate, ultima chiamata, a breve il quadrorologico cambierà radicalmente. Sarà soprattutto dal giorno dell'equinozio d'autunno (martedì 22) che il peggioramento si farà più intenso e diffuso. Aria fresca di origine atlantica sospinta da caldi venti meridionali generanno forti temporali dapprima sulla Sardegna e poi sulla Toscana, Lazio e il Nord Italia. Rovesci e temporali a tratti molto forti e con probabili nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni del Centro-Nord con un generale calo delle temperature che ritorneranno a valori tipici della stagione in corso. Situazione completamente opposta al Sud dove assisteremo ad una breve ondata di caldo africano.Ledi19Cielo per lo più nuvoloso sulle ...

Aggiornamento previsioni meteo Cagliari, venerdì, 18 settembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura m ...