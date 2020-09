“Io te lo chiedo…”. GF Vip, gelo in studio per la richiesta di Flavia Vento ad Alfonso Signorini (Di sabato 19 settembre 2020) Flavia Vento ha abbandonato la Casa del GF Vip a 24 ore dal suo ingresso e il pubblico. La showgirl è scoppiata in lacrime e a niente sono serviti i tentativi degli altri concorrenti per convincerla a restare in gioco. “Non li ho mai lasciati soli, è la prima volta – ha confessato parlando dei cani -. Sento che hanno bisogno di me”. Mentre Matilde Brandi l’ha consolata, Patrizia De Blanck si è infuriata dandole della ”pazza”. “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? – ha tuonatola contessa -. Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020)ha abbandonato la Casa del GF Vip a 24 ore dal suo ingresso e il pubblico. La showgirl è scoppiata in lacrime e a niente sono serviti i tentativi degli altri concorrenti per convincerla a restare in gioco. “Non li ho mai lasciati soli, è la prima volta – ha confessato parlando dei cani -. Sento che hanno bisogno di me”. Mentre Matilde Brandi l’ha consolata, Patrizia De Blanck si è infuriata dandole della ”pazza”. “Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? – ha tuonatola contessa -. Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più. Non ditele che ha ragione, ...

