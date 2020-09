Inter-Pisa, San Siro riapre al pubblico: ammessi mille tifosi per l’amichevole. E il Palermo… (Di sabato 19 settembre 2020) Ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.Nella giornata di oggi Samir Handanovic e compagni sfideranno il Pisa di Luca D'Angelo a San Siro che, come informa 'La Gazzetta dello Sport', per la prima volta riaprirà al pubblico. Il Meazza, infatti, ospiterà 1000 tifosi scelti dal club "che entreranno allo stadio nel massimo rispetto delle restrizioni di sicurezza, in rappresentanza di tutto il mondo nerazzurro, per quello che suona a tutti gli effetti come un messaggio di speranza".Dunque, il match in programma alle ore 18 non sarà a porte chiuse come si poteva pensare, vista l’emergenza Coronavirus che negli ultimi mesi ha condizionato la gestione di partite, allenamenti e preparazione di squadre che si apprestano a vivere la nuova stagione con diverse incognite ed ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.Nella giornata di oggi Samir Handanovic e compagni sfideranno ildi Luca D'Angelo a Sanche, come informa 'La Gazzetta dello Sport', per la prima volta riaprirà al. Il Meazza, infatti, ospiterà 1000scelti dal club "che entreranno allo stadio nel massimo rispetto delle restrizioni di sicurezza, in rappresentanza di tutto il mondo nerazzurro, per quello che suona a tutti gli effetti come un messaggio di speranza".Dunque, il match in programma alle ore 18 non sarà a porte chiuse come si poteva pensare, vista l’emergenza Coronavirus che negli ultimi mesi ha condizionato la gestione di partite, allenamenti e preparazione di squadre che si apprestano a vivere la nuova stagione con diverse incognite ed ...

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - Gazzetta_it : L'#Inter riabbraccia i suoi tifosi: domani col #Pisa 1.000 spettatori a #SanSiro - Mediagol : #Inter-#Pisa, San Siro riapre al pubblico: ammessi mille tifosi per l’amichevole. E il #Palermo… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: amichevoli; Inter-Carrarese 7-0 ad Appiano Doppiette per Lukaku e Sanchez, domani altra amichevole con Pisa - WiAnselmo : #Inter-#Pisa, San Siro riapre al pubblico: ammessi mille tifosi per l'amichevole. E il #Palermo...… -