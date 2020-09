In Toscana può davvero vincere la destra? (Di sabato 19 settembre 2020) (foto: Susanna Ceccardi/Twitter)Dal treno che entra nella stazione di Pisa Centrale già si intravedono i manifesti elettorali. Grandi, campeggiano sulle insegne, davanti le prime case della città. “Toscana, ci siamo”. Lo slogan è quello di Susanna Ceccardi(Lega), una dei due principali candidati alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La regione, infatti, è una delle sette che dovrà rinnovare il presidente e la giunta. Con una particolarità: in quello che è sempre meno un fortino rosso, secondo gli ultimi sondaggi, la partita con il principale avversario Eugenio Giani (Partito democratico) è un testa a testa. Come aveva fatto in Emilia-Romagna, la Lega ha deciso di schierare anche questa volta una donna. Giovanissima, Ceccardi ha 33 anni, quasi la metà dell’età del ... Leggi su wired (Di sabato 19 settembre 2020) (foto: Susanna Ceccardi/Twitter)Dal treno che entra nella stazione di Pisa Centrale già si intravedono i manifesti elettorali. Grandi, campeggiano sulle insegne, davanti le prime case della città. “, ci siamo”. Lo slogan è quello di Susanna Ceccardi(Lega), una dei due principali candidati alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La regione, infatti, è una delle sette che dovrà rinnovare il presidente e la giunta. Con una particolarità: in quello che è sempre meno un fortino rosso, secondo gli ultimi sondaggi, la partita con il principale avversario Eugenio Giani (Partito democratico) è un testa a testa. Come aveva fatto in Emilia-Romagna, la Lega ha deciso di schierare anche questa volta una donna. Giovanissima, Ceccardi ha 33 anni, quasi la metà dell’età del ...

matteosalvinimi : Domenica e lunedì per la prima volta anche in Toscana cambiare si può! #CeccardiPresidente - SusannaCeccardi : GIà questa per me è una vittoria ma, con l'aiuto di tutti voi, questa volta sento che la Toscana può davvero cambia… - fattoquotidiano : Regionali, Zingaretti a Pistoia: “In Toscana non può vincere chi candida persone che dicono ‘boia chi molla’, comba… - LaStampa : Salvini & C sognano la Toscana: “Dopo 50 anni qui si può vincere” - marcoranieri72 : RT @SusannaCeccardi: GIà questa per me è una vittoria ma, con l'aiuto di tutti voi, questa volta sento che la Toscana può davvero cambiare… -

