I Radiohead al matrimonio di Thom Yorke e Dajana Roncione in Sicilia

Inevitabilmente ci saranno anche i Radiohead, al matrimonio di Thom Yorke e Dajana Roncione che si tiene presso la Villa Valguarnera a Bagheria, nella provincia di Palermo. Un matrimonio atteso e d'altri tempi, quello tra il cantautore e l'attrice Siciliana che oggi, sabato 19 settembre, realizza il suo sogno di sposare l'artista che ha seguito per anni. Il giorno del "sì" è arrivato e finalmente Thom Yorke sposerà la sua compagna giurandole fedeltà di fronte a Claudio Bocca, sacerdote della chiesa anglicana. Ascoltato da Repubblica, il frontman dei Radiohead ha specificato che tutto si svolgerà secondo le disposizioni di sicurezza anti ...

