Grande Fratello Vip: Patrizia de Blanck i finti complimenti ad Alba Parietti (Di sabato 19 settembre 2020) Uno dei momenti clou e decisamente molto divertenti della seconda puntata del Grande Fratello Vip ha come protagonista la vulcanica Patrizia de Blanck, personaggio ben accolto da tutti i coinquilini. In pochi giorni di permanenza è riuscita a farsi volere bene ma soprattutto a farsi notare grazie anche alla sua eccessiva sincerità che in fondo è ben apprezzata dal pubblico. Durante la diretta con Alfonso Signorini la contessa ha contestato alcuni comportamenti tenuti dal Grande Fratello Vip in merito soprattutto ad alcune riprese ma ha anche rivelato come sta vivendo questa particolare esperienza. Nel momento poi dell’entrata di Francesco Oppini la De Blanck non ha potuto fare a meno di manifestare la sua opinione sulla madre del giovane, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020) Uno dei momenti clou e decisamente molto divertenti della seconda puntata delVip ha come protagonista la vulcanicade, personaggio ben accolto da tutti i coinquilini. In pochi giorni di permanenza è riuscita a farsi volere bene ma soprattutto a farsi notare grazie anche alla sua eccessiva sincerità che in fondo è ben apprezzata dal pubblico. Durante la diretta con Alfonso Signorini la contessa ha contestato alcuni comportamenti tenuti dalVip in merito soprattutto ad alcune riprese ma ha anche rivelato come sta vivendo questa particolare esperienza. Nel momento poi dell’entrata di Francesco Oppini la Denon ha potuto fare a meno di manifestare la sua opinione sulla madre del giovane, ...

