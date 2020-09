Grande Fratello, il figlio di Alba Parietti entra nella casa: «Sono una vittima di mia madre» (video) (Di sabato 19 settembre 2020) Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip e nella clip di presentazione non risparmia frecciatine alla mamma famosa, definita una presenza “ingombrante”: “Quando mi veniva a prendere al liceo, e io avevo 14 anni, arrivava lei e succedeva il finimondo, non è stato facile essere il figlio di un sex symbol“. Per concludere poi: “Io e mio padre siamo due vittime della Parietti…“. Alba Parietti ha telefonato in diretta subito dopo e ha colto l’occasione anche per rispondere a Patrizia De Blanck, che il giorno prima, commentando l’ingresso imminente di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Francesco Oppini,die di Franco Oppini, fa il suo ingressodelvip eclip di presentazione non risparmia frecciatine alla mamma famosa, definita una presenza “ingombrante”: “Quando mi veniva a prendere al liceo, e io avevo 14 anni, arrivava lei e succedeva il finimondo, non è stato facile essere ildi un sex symbol“. Per concludere poi: “Io e mio padre siamo due vittime della…“.ha telefonato in diretta subito dopo e ha colto l’occasione anche per rispondere a Patrizia De Blanck, che il giorno prima, commentando l’ingresso imminente di ...

