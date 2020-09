GF Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania scatta il bacio: il video (Di sabato 19 settembre 2020) In onda da due puntante, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già offrendo infiniti spunti grazie ai suoi protagonisti eccentrici e spesso sopra le righe. A dare spettacolo è soprattutto la Contessa Patrizia De Blanck, ma anche gli altri concorrenti sanno come conquistarsi il loro spazio: per informazioni chiedere a Elisabetta Gregoraci, entrata in ritardo nella Casa ma finita già tra i trend dei social per via di un bacio con Myriam Catania. Elisabetta Gregoraci entra nella Casa del GF Vip Prima che la De Blanck iniziasse il suo valzer di frasi piccate e al vetriolo, il primo nome che ha alimentato il fuoco attorno al GF Vip 2020 è stato quello di Elisabetta Gregoraci. La showgirl ed ex ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) In onda da due puntante, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già offrendo infiniti spunti grazie ai suoi protagonisti eccentrici e spesso sopra le righe. A dare spettacolo è soprattutto la Contessa Patrizia De Blanck, ma anche gli altri concorrenti sanno come conquistarsi il loro spazio: per informazioni chiedere a, entrata in ritardo nella Casa ma finita già tra i trend dei social per via di unconentra nella Casa del GF Vip Prima che la De Blanck iniziasse il suo valzer di frasi piccate e al vetriolo, il primo nome che ha alimentato il fuoco attorno al GF Vip 2020 è stato quello di. La showgirl ed ex ...

