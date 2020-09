Fiorentina-Torino diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

(Di sabato 19 settembre 2020)aprirà la nuova stagione di Serie A. Toccherà ai viola e ai granata fare il debutto in questa nuova annata 2020-2021 del massimo campionato italiano. Al Franchi, alle 18, la squadra di Beppe Iachini affronterà quella del neo mister Marco Giampaolo., le probabili formazionicaption id="attachment 710949" align="alignnone" width="600" Chiesa, Getty Images/captionC'è grande attesa per il debutto della Serie A. Ildelle 18 vedrà davanti la Viola e il. Padroni di casa che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 affidandosi a Dragowski tra i pali. Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Bonaventura, Duncan e Castrovilli a centrocampo con Chiesa e Biraghi sulle corsi esterne. In avanti Ribery con Kouamé. Ospiti ...

Anche le probabili formazioni di Serie A si aprono con Fiorentina Torino: i viola dovranno fare a meno del nuovo acquisto Amrabat che è squalificato, mentre i granata hanno Rodriguez e Baselli in ...Il Corriere Fiorentino stamani in edicola fa il punto sulla Fiorentina pronta a dare il via al campionato. Ai giocatori è stato chiesto lo stesso mordente che ha caratterizzato il finale in crescendo ...Pronostici Serie A: le quote e le previsioni per le partite della prima giornata del primo campionato italiano 2020-21. Si comincia con gli anticipi di sabato 19 settembre. Si accende la prima giornat ...