Effetto Coronavirus | la fuga dei presidenti di seggio e degli scrutatori

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 19 settembre 2020) La paura del Covid-19 ancora non è scomparsa potrebbe condizionare lo svolgimento delle votazioni ormai prossime. In questi giorni infatti si è verificato un fenomeno piuttosto strano (anche se prevedibile) ovvero la scomparsa deidi. In migliaia hanno rifiutato l’offerta di svolgere questi ruoli il 20 e il 21 Settembre. In queste ultime ore stanno letteralmente piovendo i certificati medici volti a giustificare l’assenza di chi, qualche mese fa, aveva dato la disponibilità. I Comuni sono corsi letteralmente ai riparti per reclutare nuovi. In Molti Comuni della penisola queste attività verranno svolte dai volontari della protezione civile. Ecco la reale situazione in ...