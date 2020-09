Djokovic-Koepfer 6-3 4-6 6-3 FINALE | tennis internazionali

Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: #Djokovic batte #Koepfer in tre set 6-3 4-6 6-3” merito del suo avversario di aver sfruttato le sue occasioni e un tipo… - DanieleRaponi : #Djokovic ???? qualificato alle semifinali #ATPRoma battuto #Koepfer ???? 63 46 63 #ForoItalico #Roma #IBI20 #ATPRome… - paoloangeloRF : #Djokovic batte #Koepfer in tre set 6-3 4-6 6-3” merito del suo avversario di aver sfruttato le sue occasioni e un… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Internazionali Dopo #Ruud, che ha eliminato il nostro #Berrettini, anche #Djokovic in semif… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Djokovic ???? Più di spada che di fioretto: il numero 1 del mondo riesce a vincere la dura resistenza di Dominik Koepfer,… -

Sfuma nei quarti il sogno di Matteo Berrettini. Il tennista romano manca la semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia davvero per un soffio. A festeggiare è Casper Ruud, numero 34 del mondo, alla pr ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - Novak Djokovic si qualifica in semifinale agli Open Bnl d'Italia vincendo in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3 in due ore e 11 minuti. In semifinale il serbo affronterà ...Giornata dolce-amara per i tennisti italiani impegnati agli Internazionali di tennis di Roma: vince Berrettini che vola ai quarti mentre vengono eliminati, non senza recriminazioni, sia Musetti che Si ...