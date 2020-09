Di Maio attacca la Meloni sotto lo sguardo della Gruber. Ma c’è un video di “Giggino” che scotta (Di sabato 19 settembre 2020) Luigi Di Maio attacca i “sedicenti patrioti” di Giorgia Meloni, che avrebbero – ma solo nella sua testa – attaccato il presidente Mattarella. In studioì, ieri sera, a “Otto e mezzo”, sulla Sette, la giornalista del “Domani“, Stefania Preziosi, prova a reagire: “Ma come, parla lui che chiese l’impeachment del presidente?”. Niente da fare, la sua voce resta un sibilo, ignorato da Lilly Gruber, che tutta contenta prosegue il suo duetto con il ministro degli Esteri, che si sente offeso, per conto del Colle, per quella scontata osservazione che ieri la leader di FdI aveva fatto sul possibile esito catastrofico delle elezioni sul governo: “Mattarella può fare una riflessione”, aveva detto la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Luigi Dii “sedicenti patrioti” di Giorgia, che avrebbero – ma solo nella sua testa –to il presidente Mattarella. In studioì, ieri sera, a “Otto e mezzo”, sulla Sette, la giornalista del “Domani“, Stefania Preziosi, prova a reagire: “Ma come, parla lui che chiese l’impeachment del presidente?”. Niente da fare, la sua voce resta un sibilo, ignorato da Lilly, che tutta contenta prosegue il suo duetto con il ministro degli Esteri, che si sente offeso, per conto del Colle, per quella scontata osservazione che ieri la leader di FdI aveva fatto sul possibile esito catastrofico delle elezioni sul governo: “Mattarella può fare una riflessione”, aveva detto la ...

