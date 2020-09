Coronavirus: contagi in tutte le province lombarde, 89 casi nel Milanese (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Quasi 22mila tamponi effettuati, più guariti e dimessi, ma i nuovi casi di positivi al Coronavirus in Lombardia sono 243 (di cui 29 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico) - per una percentuale pari all'1,11% - e si registrano nuovi casi in tutte le province. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 89 di cui 36 a Milano città, Bergamo 11, Brescia 37, Como 9, Cremona 2, Lecco 8, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 37, Pavia 14, Sondrio 4 e Varese 12. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Quasi 22mila tamponi effettuati, più guariti e dimessi, ma i nuovidi positivi alin Lombardia sono 243 (di cui 29 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico) - per una percentuale pari all'1,11% - e si registrano nuoviinle. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuoviper provincia: Milano 89 di cui 36 a Milano città, Bergamo 11, Brescia 37, Como 9, Cremona 2, Lecco 8, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 37, Pavia 14, Sondrio 4 e Varese 12.

