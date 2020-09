Convocati Genoa Crotone: Maran chiama Pjaca e Zappacosta (Di sabato 19 settembre 2020) Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati in vista del match contro il Crotone: ci sono Pjaca e Zappacosta Il Genoa ha diramato la lista dei Convocati in vista del match contro il Crotone, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Portieri: Perin, Marchetti, Zina. Difensori: Zapata, Goldaniga, Biraschi, Ghiglione, Ankersen, Zappacosta, Czyborra. Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Brlek, Shone, Radovanovic, Melegoni, Badelj, Rovella. Attaccanti: Pandev, Destro, Asencio, Pjaca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro il: ci sonoIlha diramato la lista deiin vista del match contro il, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Portieri: Perin, Marchetti, Zina. Difensori: Zapata, Goldaniga, Biraschi, Ghiglione, Ankersen,, Czyborra. Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Brlek, Shone, Radovanovic, Melegoni, Badelj, Rovella. Attaccanti: Pandev, Destro, Asencio,. Leggi su Calcionews24.com

