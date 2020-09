Bundesliga, Hertha a valanga sul Werder. André Silva salva l’Eintracht (Di sabato 19 settembre 2020) La Bundesliga inizia a delineare i risultati del primo turno. Dopo il roboante successo del Bayern Monaco sullo Schalke 04 per 8-0, festeggia l'Hertha Berlino che stende a sorpresa il Werder Brema in trasferta. Petar Pekarik sblocca il risultato al 43' con un inserimento perfetto sul secondo palo. Raddoppio al 47' Lukabakio con un sinistro imparabile. Cunha cala il tris, prima del colpo di testa di Selke che accorcia le distanze. Nel finale arriva il poker di Cordoba. Sorride anche l'Hoffenheim che si impone per 3-2 sul campo del Colonia: Kramaric apre le marcature a favore degli ospiti, ma i padroni di casa pareggiano con Andersson. Ancora Kramaric riporta avanti l'Hoffenheim su rigore, prima del nuovi pari di Drexler. Nuovamente Kramaric chiude l'incontro nel finale. Pari tra Eintracht Francoforte e Bielefed. André ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Lainizia a delineare i risultati del primo turno. Dopo il roboante successo del Bayern Monaco sullo Schalke 04 per 8-0, festeggia l'Berlino che stende a sorpresa ilBrema in trasferta. Petar Pekarik sblocca il risultato al 43' con un inserimento perfetto sul secondo palo. Raddoppio al 47' Lukabakio con un sinistro imparabile. Cunha cala il tris, prima del colpo di testa di Selke che accorcia le distanze. Nel finale arriva il poker di Cordoba. Sorride anche l'Hoffenheim che si impone per 3-2 sul campo del Colonia: Kramaric apre le marcature a favore degli ospiti, ma i padroni di casa pareggiano con Andersson. Ancora Kramaric riporta avanti l'Hoffenheim su rigore, prima del nuovi pari di Drexler. Nuovamente Kramaric chiude l'incontro nel finale. Pari tra Eintracht Francoforte e Bielefed. André ...

