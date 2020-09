Bonus sociale 2021 per sconti in bolletta: ecco cosa cambia dal 1 gennaio (Di sabato 19 settembre 2020) Il Bonus sociale, ovvero gli sconti in bolletta per acqua, luce e gas, dal 1 gennaio 2021 subirà un cambiamento. Non sarà più fruibile dietro presentazione di domanda ma verrà erogato automaticamente agli aventi diritto. Bonus sociale 2021: le novità Coloro che hanno diritto al Bonus sociale dal 1 gennaio 2021 non saranno più costretti a presentare domanda per vedersi riconoscere gli sconti nelle bollette di luce, gas e acqua ma il tutto sarà riconosciuto automaticamente. Dal prossimo anno, quindi, le famiglie in possesso dei requisiti per avere diritto al ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 19 settembre 2020) Il, ovvero gliinper acqua, luce e gas, dal 1subirà unmento. Non sarà più fruibile dietro presentazione di domanda ma verrà erogato automaticamente agli aventi diritto.: le novità Coloro che hanno diritto aldal 1non saranno più costretti a presentare domanda per vedersi riconoscere glinelle bollette di luce, gas e acqua ma il tutto sarà riconosciuto automaticamente. Dal prossimo anno, quindi, le famiglie in possesso dei requisiti per avere diritto al ...

fnpcisler : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… - FaiUmbria : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… - guercioludovico : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… - cornelliattilio : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… - stefybotto : RT @FnpCisl: ??Il #bonus sociale è uno sconto sulla bolletta di #luce, #gas e #acqua per le famiglie numerose o in condizione di disagio eco… -