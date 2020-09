(Di sabato 19 settembre 2020)di 6 annia Treviso. Lui ha rotto ilcon un martello ed è uscito dal mezzo. TREVISO – Piccola disavventura al ritorno da scuola per uno studente delle elementari. Come raccontato dalla Tribuna di Treviso, ildi sei anni è stato. Il piccolo, però, non si è scoraggiato ha trovato un martello nel mezzo ed ha rotto ilper uscire. La chiamata ai genitori è stata fatta da alcune donne che hanno notato ilseduto su una panchina. Ilha raccontato tutto alle signore che hanno avvisato la madre....

Indiana36307128 : RT @tempoweb: Dimenticato sullo scuolabus a 6 anni rompe il vetro da solo e scappa - nicola_vecchio : RT @tempoweb: Dimenticato sullo scuolabus a 6 anni rompe il vetro da solo e scappa - LorenzoTonion : RT @tempoweb: Dimenticato sullo scuolabus a 6 anni rompe il vetro da solo e scappa - tempoweb : Dimenticato sullo scuolabus a 6 anni rompe il vetro da solo e scappa - NewsMondo1 : Bambino dimenticato nello scuolabus: rompe il vetro ed esce -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino dimenticato

Si era addormentato sullo scuolabus che lo riportava a casa ma nessuno se ne è accorto. Così si è ritrovato da solo dentro il mezzo parcheggiato nel deposito. Malgrado i sei anni, non si è scoraggiato ...Una storia per fortuna a lieto fine quella accaduta a Treviso dove un bambino di 6 anni è stato dimenticato sul bus che lo riportatavi a casa dopo la scuola. Come riporta Tribuna di Treviso, l’alunno ...Orbetello: parto d’emergenza in uno slargo lungo la strada. Il padre si improvvisa "ostetrica" e aiuta la moglie a dare alla luce il piccolo, dentro l'abitacolo ORBETELLO. Non ce l’ha fatta ad aspetta ...