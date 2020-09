Allerte alimentari, prodotto richiamato dai banchi frigo: può nuocere alla salute dei consumatori [MARCHIO E LOTTO] (Di sabato 19 settembre 2020) Il Ministero della salute ha pubblicato un avviso di richiamo datato 19/09/2020, per il prodotto a MARCHIO Roscio, Insalata Russa 100% vegetale, prodotto da Gastronomica Roscio srl, venduto in vasetti da 150 grammi. Il LOTTO richiamato è il n° AB36 (A) con data di scadenza indicato in 23/10/2020. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di allergene uovo non dichiarato in etichetta“. Non si tratta dunque di un prodotto completamente vegetale, come indicato, e pertanto il richiamo è “rivolto esclusivamente alle persone allergiche all’uovo che sono invitate a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita”. L'articolo Allerte alimentari, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Il Ministero dellaha pubblicato un avviso di richiamo datato 19/09/2020, per ilRoscio, Insalata Russa 100% vegetale,da Gastronomica Roscio srl, venduto in vasetti da 150 grammi. Ilè il n° AB36 (A) con data di scadenza indicato in 23/10/2020. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di allergene uovo non dichiarato in etichetta“. Non si tratta dunque di uncompletamente vegetale, come indicato, e pertanto il richiamo è “rivolto esclusivamente alle persone allergiche all’uovo che sono invitate a non consumare ile riportarlo al punto vendita”. L'articolo, ...

annamariamoscar : Ritirati biscotti senza glutine per allergeni non dichiarati in etichetta - annamariamoscar : Attenzione a questo salmone norvegese, pericolo listeria: marca e lotto - cagliaripad : Allerte alimentari, salmone norvegese affumicato ritirato per presenza di Listeria monocytogenes - TerroneDoc : RT @greenMe_it: Attenzione a questo salmone norvegese, pericolo listeria: marca e lotto - Dixy62553861 : RT @greenMe_it: Attenzione a questo salmone norvegese, pericolo listeria: marca e lotto -

Ultime Notizie dalla rete : Allerte alimentari Allerte alimentari, prodotto richiamato dai banchi frigo: può nuocere alla salute dei consumatori [MARCHI ... Meteo Web Divieti anti smog, arriva la stretta sui diesel fino all’Euro 5: ecco tutti i limiti

Brutte notizie in arrivo per gli automobilisti di Torino e altri 22 comuni della provincia. Dal primo ottobre entrano in vigore le limitazioni anti smog concordate dalla Regione con la Città metropoli ...

Allerta salmonella nel salame: lotti richiamati, tutte le info

Nuova allerta salmonella diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di salame a marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS. Il documento di allerta ministeriale ...

Covid: grande preoccupazione a Nizza dove Prefetto e Sindaco impongono un ulteriore giro di vite

Le misure adottate, il bollettino settimanale del Ministero della sanità che registra un “netto peggioramento”. La soglia di infezione a Nizza è di 150 (la soglia di allerta è fissata a 50). Presto an ...

Brutte notizie in arrivo per gli automobilisti di Torino e altri 22 comuni della provincia. Dal primo ottobre entrano in vigore le limitazioni anti smog concordate dalla Regione con la Città metropoli ...Nuova allerta salmonella diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di salame a marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS. Il documento di allerta ministeriale ...Le misure adottate, il bollettino settimanale del Ministero della sanità che registra un “netto peggioramento”. La soglia di infezione a Nizza è di 150 (la soglia di allerta è fissata a 50). Presto an ...