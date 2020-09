Aggressione giornalista | il video pubblicato da Beppe Grillo

LegaSalvini : AGGRESSIONE INVIATO DI #DRITTOEROVESCIO, COSÌ PAOLO DEL DEBBIO MASSACRA BEPPE GRILLO - arzachena5star : RT @ElioLannutti: Aggressione a un giornalista di Rete 4? Beppe Grillo pubblica il video di ciò che è realmente successo: “Guardate, resta… - DaAsaro : RT @ElioLannutti: Aggressione a un giornalista di Rete 4? Beppe Grillo pubblica il video di ciò che è realmente successo: “Guardate, resta… - Ninanina1215 : @marco_gervasoni E i grillini? Sono tutti a difendere Grillo negando ciò che si vede dal video dell'aggressione al giornalista. - agoacciaio : RT @Moonlightshad1: Quindi anche l’aggressione di Grillo era una cazzata.. Giornalisti di ‘importanti testate” ci hanno campato di rendita… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione giornalista

Le trasmissioni trash del pomeriggio e delle serate televisive sulle reti italiane cercano da anni di far assuefare il pubblico, già stordito dai social e dalla volgarità imperante, alle verità di un ...«Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti». Cosi Beppe Grillo torna sulla denuncia dell'inviato della trasmissione di Rete4 "Dritto e rovescio" che a ...TRENTO. Un anno fa il Parlamento europeo, nel solco di altre iniziative di politiche della memoria, approvava una mozione dal titolo “Importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa". Il do ...