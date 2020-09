Aggiornamenti della Ferrari per il Gp di Russia (Di sabato 19 settembre 2020) Mattia Binotto avverte che gli Aggiornamenti della Ferrari al Gran Premio di Russia, in programma il prossimo fine settimana, non produrranno un aumento significativo delle prestazioni. Dopo aver sopportato finora una stagione triste, la Scuderia si trova al sesto posto nel campionato costruttori con 66 punti, ben lontano dal secondo posto dello scorso anno, pieno di tre vittorie e nove pole position. Gli Aggiornamenti della Ferrari al Gran Premio di Russia L’SF1000 del team riceverà alcuni Aggiornamenti a Sochi, e Binotto ha ribadito che il team rimane saldamente nel mezzo di un processo di ricostruzione. “Ci saranno piccoli Aggiornamenti, ma questo non cambierà il quadro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Mattia Binotto avverte che glial Gran Premio di, in programma il prossimo fine settimana, non produrranno un aumento significativo delle prestazioni. Dopo aver sopportato finora una stagione triste, la Scuderia si trova al sesto posto nel campionato costruttori con 66 punti, ben lontano dal secondo posto dello scorso anno, pieno di tre vittorie e nove pole position. Glial Gran Premio diL’SF1000 del team riceverà alcunia Sochi, e Binotto ha ribadito che il team rimane saldamente nel mezzo di un processo di ricostruzione. “Ci saranno piccoli, ma questo non cambierà il quadro ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamenti della Coronavirus: 30 milioni di casi nel mondo. In Francia l'epidemia torna ai livelli di maggio. Positivo il ministro dell'Economia Le Maire la Repubblica Siracusa, 29 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore

Sono 29 i nuovi casi di Covid a Siracusa nelle ultime 24 ore. Così l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Complessivamente, in tutta la Sicilia, si registrano 179 nuovi positivi di oggi, 2 ...

Calciomercato Juventus, non solo Dzeko e Kean | Altro rinforzo in attacco

Juventus in attesa di accogliere Edin Dzeko, esperto attaccante della Roma voluto da Pirlo. E’ il profilo gradito per affiancare Cristiano Ronaldo, ma non si escludono altri arrivi nell’attacco bianco ...

Con Garmin onDeck sempre connessi con la propria imbarcazione

Garmin Italia ha annunciato onDeck, il nuovo sistema che permette la gestione ed il controllo da remoto dell’imbarcazione. Il modulo “black box” in questione consente di controllare fino a 5 utenze e ...

