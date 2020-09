24 Ore di Le Mans, iniziata la gara: Toyota al comando (Di sabato 19 settembre 2020) iniziata alle 14:30, sotto un cielo nuvoloso, l'88ª edizione della 24 Ore di Le Mans, e le sorprese non sono mancate. Comanda come da pronostici il team Gazoo Racing in Lmp1, con la vettura #8 di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020)alle 14:30, sotto un cielo nuvoloso, l'88ª edizione della 24 Ore di Le, e le sorprese non sono mancate. Comanda come da pronostici il team Gazoo Racing in Lmp1, con la vettura #8 di ...

