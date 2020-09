Viviana Parisi: per i legali di Daniele Mondello non è suicidio (Di venerdì 18 settembre 2020) Continuano le indagini sul giallo di Caronia, il dramma che ha coinvolto Viviana Parisi, dj 43enne e suo figlio Gioele, di 4 anni. Mamma e figlio sono scomparsi lo scorso 3 agosto mentre si trovano a bordo di una Opel Corsa su un tratto autostradale della A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia. Dopo giorni di ricerca, i resti di mamma e figlio sono stati ritrovati a 700 metri di distanza l’uno dall’altro, al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi ma quella più accredita è l’omicidio-suicidio, versione che la famiglia Mondello continua ad osteggiare Le parole dell’avvocato Mondello Sul giallo di Caronia torna Quarto Grado dove, oltre alla presenza dei legali Mondello e Venuti, è stato affrontato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Continuano le indagini sul giallo di Caronia, il dramma che ha coinvolto, dj 43enne e suo figlio Gioele, di 4 anni. Mamma e figlio sono scomparsi lo scorso 3 agosto mentre si trovano a bordo di una Opel Corsa su un tratto autostradale della A20 Messina-Palermo all’altezza di Caronia. Dopo giorni di ricerca, i resti di mamma e figlio sono stati ritrovati a 700 metri di distanza l’uno dall’altro, al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi ma quella più accredita è l’omicidio-, versione che la famigliacontinua ad osteggiare Le parole dell’avvocatoSul giallo di Caronia torna Quarto Grado dove, oltre alla presenza deie Venuti, è stato affrontato ...

