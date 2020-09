VIDEO | Dermatite atopica | il dermatologo | “Ne soffre un bambino su 5”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – “In Italia il 15-20% dei bambini soffre di dermatite atopica, con differenti gradi di gravità che rientrano in uno spettro molto ampio. La maggior parte di questi casi viene trattata in ambulatorio, mentre quelli più gravi vengono indirizzati presso i centri di riferimento, di solito regionali”. Lo spiega il dermatologo Arturo Galvan, che oggi terrà il corso ‘La dermatologia pediatrica territoriale. Casistica clinica e focus su dermatite atopica, psoriasi, acne e infezioni cutanee’ nell’ambito del primo giorno di ‘Napule è… Pediatria preventiva e sociale‘. È l’evento in live streaming sulla piattaforma digitale Health Polis, iDea Congress, organizzato dalla Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale), in programma da oggi fino al 20 settembre.