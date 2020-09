Una “Barda” europea in Italia Per un ruolo chiave verso l’Unione sanitaria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il discorso sullo stato della UE che la presidente della Commissione Von der Leyen ha tenuto davanti al Parlamento europeo è certamente molto importante e ben lontano da enunciati evocativi. Infatti Von der Leyen ha raccordato il suo programma di mandato quinquennale con il contrasto alla pandemia prima nella crisi e poi per il rilancio.Il tutto dentro il Next Generation EU che, come abbiamo detto più volte, prefigura due lustri di mandato della Von der Leyen. Nel suo intervento ci sono anche riferimenti che in modo più o meno diretto riguardano l’.Il solidarismo e la sussidiarietà euroliberale: quali modelliRiaffermare i valori di solidarietà liberale che fanno dell’Europa unita la più grande e civile democrazia al mondo proiettandoli su un XXI secolo di innovazione e indipendenza nel multilateralismo ...