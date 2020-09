Un nuovo sguardo politico per il Recovery Fund (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei prossimi mesi il Paese comincerà a ricevere le risorse stanziate con il Recovery Fund. Si tratta di 209 miliardi di euro di cui una parte a fondo perduto. Un investimento senza precedenti che rappresenta la nostra ultima opportunità di dare una svolta a un Paese che appare fermo e non più capace di crescere, di esaltare i suoi talenti, dove i divari si fanno sempre più larghi tra chi è dentro e chi è fuori dal sistema.Per riuscire a spendere bene queste risorse “salva futuro” non basta mettere insieme una serie di singoli progetti per spendere semplicemente i soldi, ma è indispensabile mettere in campo una nuova visione e una nuova organizzazione dei processi per cambiare il paradigma politico-culturale.Saper vedere significa allenare lo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Nei prossimi mesi il Paese comincerà a ricevere le risorse stanziate con il. Si tratta di 209 miliardi di euro di cui una parte a fondo perduto. Un investimento senza precedenti che rappresenta la nostra ultima opportunità di dare una svolta a un Paese che appare fermo e non più capace di crescere, di esaltare i suoi talenti, dove i divari si fanno sempre più larghi tra chi è dentro e chi è fuori dal sistema.Per riuscire a spendere bene queste risorse “salva futuro” non basta mettere insieme una serie di singoli progetti per spendere semplicemente i soldi, ma è indispensabile mettere in campo una nuova visione e una nuova organizzazione dei processi per cambiare il paradigma-culturale.Saper vedere significa allenare lo ...

