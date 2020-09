Trapiantata bambina affetta da una gravissima forma di leucemia e positiva al Coronavirus | caso senza precedenti in Italia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Unaalè stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare unadimieloide ad altissimo rischio: è stata una scelta difficile quella che i medici del Meyer si sono trovati ad affrontare poche settimane fa, anche perché ilnon hain. La piccola, di un anno e cinque mesi, doveva essere sottoposta a trapianto in tempi rapidi, ma i tamponi rino-faringei a cui è stata sottoposta nell’arco degli ultimi mesi continuavano a dare sempre lo stesso responso di positività al virus. “Non avevamo scelta, perciò abbiamo preso il coraggio a quattro mani e abbiamo deciso di andare avanti”, spiega ...

timetit : RT @fondazionemeyer: Una piccola paziente affetta da una grave forma di leucemia e positiva da mesi al Coronavirus. Ad agosto gli oncoemato… - LScarallo : RT @fondazionemeyer: Una piccola paziente affetta da una grave forma di leucemia e positiva da mesi al Coronavirus. Ad agosto gli oncoemato… - fondazionemeyer : Una piccola paziente affetta da una grave forma di leucemia e positiva da mesi al Coronavirus. Ad agosto gli oncoem… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapiantata bambina

Adnkronos

Una bambina positiva al Coronavirus è stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio: è stata una scelta ...Una bambina positiva al Coronavirus è stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio. Il suo recupero rap ...Una bambina positiva al Coronavirus è stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio: è stata una scelta ...