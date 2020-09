Tottenham, grana Bale: out per un mese (Di venerdì 18 settembre 2020) Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Gareth Bale al Tottenham. Secondo quanto riporta Marca, il gallese ha già sostenuto le visite mediche con gli Spurs, appurando di dover restare un mese lontano dal campo. Mourinho, così come i tifosi del Tottenham, dovrà fare a meno inizialmente dell’ala gallese, ormai vicinissimo al grande ritorno in Premier. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Garethal. Secondo quanto riporta Marca, il gallese ha già sostenuto le visite mediche con gli Spurs, appurando di dover restare unlontano dal campo. Mourinho, così come i tifosi del, dovrà fare a meno inizialmente dell’ala gallese, ormai vicinissimo al grande ritorno in Premier. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

