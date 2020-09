Tg Politico parlamentare, edizione del 18 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tornano i sindacati in piazza. A Roma, Napoli e Milano i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno chiamato a raccolta lavoratori e iscritti per chiedere all’esecutivo “un maggiore coinvolgimento” sull’utilizzo dei fondi del Recovery fund. Le parti sociali hanno puntato il dito contro “l’assenza di idee e strategia” nelle politiche della maggioranza, in particolare sui temi del lavoro, dello sviluppo e del rinnovo dei contratti. “L’unica ricetta per uscire da questa emergenza è rilanciare l’occupazione”, hanno detto. I tre segretari hanno quindi promesso che se il governo non ascoltera’, la mobilitazione andra’ avanti.CIAK SI VOTA, REGIONI IN BILICO Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) Tornano i sindacati in piazza. A Roma, Napoli e Milano i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno chiamato a raccolta lavoratori e iscritti per chiedere all’esecutivo “un maggiore coinvolgimento” sull’utilizzo dei fondi del Recovery fund. Le parti sociali hanno puntato il dito contro “l’assenza di idee e strategia” nelle politiche della maggioranza, in particolare sui temi del lavoro, dello sviluppo e del rinnovo dei contratti. “L’unica ricetta per uscire da questa emergenza è rilanciare l’occupazione”, hanno detto. I tre segretari hanno quindi promesso che se il governo non ascoltera’, la mobilitazione andra’ avanti.CIAK SI VOTA, REGIONI IN BILICO

Ultime Notizie dalla rete : Politico parlamentare Tg Politico parlamentare, edizione del 18 settembre 2020 Dire Referendum, dalla Lega ai Stelle passando per il Pd: l'incognita ribelli sul taglio parlamentari

C'è chi dice No. Anche andando contro le indicazioni della forza politica di appartenenza. Mancano 48 ore al referendum sul taglio dei parlamentari ma nelle segreterie si fa già la conta di quelli che ...

Palermo, Sardine in piazza per il No al taglio dei parlamentari

Il fronte del No al taglio dei parlamentari scende in piazza a Palermo. Questo pomeriggio, circa un centinaio di persone, in piazza Verdi, i comitati, le associazioni politiche e gli attivisti che han ...

Danilo Toninelli e Luigi Di Maio, il video del 2016: "Tagliare i parlamentari per una tazzina di caffè?". Imbarazzo prima del referendum

Si battevano per il No al taglio dei parlamentari. Addirittura prendevano in giro chi sosteneva la riforma, dicendo che l'unico risparmio annuale per ogni cittadino italiano sarebbe stata una tazzina ...

