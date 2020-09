Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 3.4 sulla costa: i dettagli (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo Terremoto in Calabria questa notte. Un sisma di magnitudo 3.4 della Scala Richter ha avuto il suo epicentro sulla costa, di seguito tutti i dettagli. Un nuovo Terremoto ha… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovoinquesta notte. Un sisma di3.4 della Scala Richter ha avuto il suo epicentro, di seguito tutti i. Un nuovoha… L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 al largo della costa sudest della Calabria - SkyTG24 : Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.4 a largo della costa Sud-Est - MarcoSestito2 : RT @SkyTG24: Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.4 a largo della costa Sud-Est - grava1995 : Terremoto in Calabria, forte scossa nella notte: la situazione - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 3.4 al largo della costa sudest della Calabria -