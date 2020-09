Temptation Island | Sofia e Amedeo stanno ancora insieme? Ecco cosa raccontano oggi…

(Di venerdì 18 settembre 2020) Lo scorso mercoledì sera,Nesci durante la prima puntata di, ha chiesto il falò di confronto adBianconi, dopo avere confermato il tradimento da parte sua che, prima di quel momento, non erariuscito a confessare.? La fidanzata si è dimostrata immediatamente... L'articolooggi… proviene da Blog Tivvù - La ...

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - CarpaneseSilva1 : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment… - zazoomblog : Davide possessivo cronico I social disgustati da Temptation Island - #Davide #possessivo #cronico #social -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cos’è accaduto tra Sofia e Amedeo dopo Temptation Island? A raccontarlo ci pensa la coppia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Hanno già lasciato il reality delle tentazioni e a richi ...Mercoledì 16 settembre è partita, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del reality "Temptation Island". Al timone, Alessia Marcuzzi. Sei coppie sono pronte a mettere alla prova il loro amore ...Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la Notizia e simpaticissimo concorrente del GFVIP 5 (spassosa la sua imitazione di Malgioglio), ha svelato un retroscena "pungente" su Valeria Marini e Tempta ...