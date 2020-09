Tatiana Maslany sarà She-Hulk (Di venerdì 18 settembre 2020) Tatiana Maslany è stata scelta per interpretare Jennifer Walters, la protagonista nel nuovo show She-Hulk dedicato alla supereroina della Marvel. I progetti del Marvel Cinematic Universe sono rimasti bloccati a causa del coronavirus per mesi. Ora stanno lentamente tornando in azione prospettando una fase 4 ricca ed interessante. Chi è Tatiana Maslany Tatiana Maslany, attrice canadese nata nel 1985, è principalmente conosciuta e molto apprezzata per il suo lavoro in Orphan Black. Nella serie, Maslany è stata capace di interpretare molteplici ruoli, approfondendoli e caratterizzandoli alla perfezione. La sua interpretazione le è valsa un Emmy Award come miglior attrice e una nomination ai Golden Globe. Nuova al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)è stata scelta per interpretare Jennifer Walters, la protagonista nel nuovo show She-dedicato alla supereroina della Marvel. I progetti del Marvel Cinematic Universe sono rimasti bloccati a causa del coronavirus per mesi. Ora stanno lentamente tornando in azione prospettando una fase 4 ricca ed interessante. Chi è, attrice canadese nata nel 1985, è principalmente conosciuta e molto apprezzata per il suo lavoro in Orphan Black. Nella serie,è stata capace di interpretare molteplici ruoli, approfondendoli e caratterizzandoli alla perfezione. La sua interpretazione le è valsa un Emmy Award come miglior attrice e una nomination ai Golden Globe. Nuova al ...

