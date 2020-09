“Se quel giorno non fossi andato alla partita sarei morto”: la rivelazione di Mihajlovic (Di venerdì 18 settembre 2020) “Se quel giorno non fossi andato alla partita sarei morto”. E’ la rivelazione dell’allenatore Sinisa Mihajlovic. In un’intervista al Tg1 parla della decisione di andare in panchina in occasione della partita contro il Verona, poco dopo il ricovero per la leucemia. “Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto beh, quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo: non so chi è ma mi ha salvato la vita”. Poi la vittoria contro il Coronavirus: “Quando passi la leucemia è difficile aver paura: come quando passi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) “Senonmorto”. E’ ladell’allenatore Sinisa. In un’intervista al Tg1 parla della decisione di andare in panchina in occasione dellacontro il Verona, poco dopo il ricovero per la leucemia. “Anche seero debole in tutto e per tutto beh,le erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo: non so chi è ma mi ha salvato la vita”. Poi la vittoria contro il Coronavirus: “Quando passi la leucemia è difficile aver paura: come quando passi ...

