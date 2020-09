Roma, l’arrivo di Kumbulla non preclude il ritorno di Smalling, pronta nuova offerta (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ultimo rinforzo in difesa operato dalla Roma, che prende la forma di Marash Kumbulla, ufficializzato pochi giorni fa dalla società giallorossa non sarà con tutta probabilità l’ultimo acquisto nel reparto arretrato da parte dei capitolini, che dovranno far fronte a numerose partite nella stagione che si appresta ad iniziare. Il ritorno di Smalling Non è un segreto che anche la nuova proprietà di Friedkin sia fortemente intenzionata a riportare a Roma Chris Smalling, quello che è stato indubbiamente il miglior difensore presente in rosa della scorsa stagione per rendimento, ed in generale un acquisto decisamente azzeccato da parte dell’allora DG Petrachi, che lo acquistò con la formula del prestito ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ultimo rinforzo in difesa operato dalla, che prende la forma di Marash, ufficializzato pochi giorni fa dalla società giallorossa non sarà con tutta probabilità l’ultimo acquisto nel reparto arretrato da parte dei capitolini, che dovranno far fronte a numerose partite nella stagione che si appresta ad iniziare. IldiNon è un segreto che anche laproprietà di Friedkin sia fortemente intenzionata a riportare aChris, quello che è stato indubbiamente il miglior difensore presente in rosa della scorsa stagione per rendimento, ed in generale un acquisto decisamente azzeccato da parte dell’allora DG Petrachi, che lo acquistò con la formula del prestito ...

