Regionali, i candidati irpini del M5S a Napoli per l'ultima volata (Di venerdì 18 settembre 2020) Patto risorse idriche, Bochicchio, M5S,: 'La gestione dell'acqua deve essere pubblica' 17 settembre 2020 Regionali, Sarno, M5S,: 'Datemi fiducia e cambieremo l'irpinia' 18 settembre 2020 Il Movimento ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 18 settembre 2020) Patto risorse idriche, Bochicchio, M5S,: 'La gestione dell'acqua deve essere pubblica' 17 settembre 2020, Sarno, M5S,: 'Datemi fiducia e cambieremo l'a' 18 settembre 2020 Il Movimento ...

msgelmini : Ad #AscoliPiceno, in compagnia di @frabattistoni per sostenere Piero Celani e tutti i candidati di @forza_italia a… - TizianaFerrario : Perché i partiti non sono più cristallini nella selezione dei loro candidati? Alle Regionali, 13 sono impresentabi… - pierofassino : Domenica 20 e lunedì 21 si eleggono Presidenti e Consigli regionali in Valle d’Aosta Liguria Veneto Marche Toscana… - AppostaMi : RT @La_manina__: Io comunque vi vorrei ricordare che nelle elezioni regionali il candidato che prende un voto in più degli altri, viene ele… - kisimaio : RT @kisimaio: La peggior cosa che potrebbe succedere e proprio quella di continuare a votare mafiosi all' insaputa. Elezioni regionali, la… -